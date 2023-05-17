Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

С начала специальной военной операции России на Украине правительство Германии заморозило российские активы на общую сумму €5,23 млрд. Об этом в среду, 17 мая, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства финансов ФРГ Беате Барон.

Цифра озвучена по состоянию на 12 апреля 2023 года. По словам Барон, точная сумма на настоящий момент известна Бундесбанку.

Замороженные активы включили в себя средства юридических и физических лиц, попавших в санкционные списки Евросоюза. Количество таких лиц в минфине ФРГ не уточнили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозке российских активов в Бельгии. На февраль 2023 года их было на сумму €58 млрд, а также связанных с Россией транзакций на €191 млрд. В Евросоюзе уже были заморожены зарубежные активы Банка России на сумму свыше $300 млрд. По мнению исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Кирилла Логвинова, изъятые ЕС активы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами.