Рината Максютова уволили с должности гендиректора центра «Вектор» из-за конфликта интересов

Москва, , 17:23 — REGNUM Гендиректора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавшего вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», Рината Максютова уволили с занимаемой должности. Об этом 17 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

Ринат Максютов © Артем Геодакян/ТАСС

Уточняется, что трудовой договор с Максютовым расторгнут 18 мая. Приказ об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринатом Максютовым стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов», ― поясняет ведомство.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что «Вектор» продолжит работу «в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами».

Максютова назначили на должность генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора 24 августа 2017 года. В 2003 году Максютов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Биология», кандидат биологических наук.

С 2001 по 2016 год работал старшим лаборантом, стажёром-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов «Вектора». В августе 2016 года его назначили замгендиректора «Вектора».

Максютов участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», одной из четырех разработанных в России для борьбы с COVID-19.

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