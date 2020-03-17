Артем Геодакян/ТАСС Ринат Максютов

Гендиректора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавшего вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», Рината Максютова уволили с занимаемой должности. Об этом 17 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что трудовой договор с Максютовым расторгнут 18 мая. Приказ об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. основание для увольнения стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что «Вектор» продолжит работу «в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами».

Максютова назначили на должность генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора 24 августа 2017 года. С 2001 по 2016 год работал старшим лаборантом, стажёром-исследователем, младшим и старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов «Вектора». В августе 2016 года его назначили замгендиректора «Вектора».

Максютов участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», одной разработанных в России для борьбы с COVID-19.

Как выяснили учёные, только одна из трех российских вакцин, разработанных для предотвращения распространения COVID-19 и профилактики коронавирусной инфекции, действительно оказалась эффективной. Исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) установили, что эффективность трёх доз «Спутника» против повреждения лёгких составила 71%, КовиВака» — 46%. При этом самой неэффективной оказалась «ЭпиВакКорона» — 2%.