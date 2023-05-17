Губернатор Развожаев сообщил о самоубийстве десятиклассницы в Севастополе

Севастополь, , 17:17 — REGNUM Ученица 10-го класса одной из школ в Гагаринском районе Севастополя покончила с собой и оставила предсмертную записку, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Девочка погибла еще до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью девочки. Он отметил, что может возникнуть много версий произошедшего, поэтому он сразу хочет пресечь возможные спекуляции. По сообщению Развожаева, девочка училась хорошо, 9-й класс окончила с отличием, семья благополучная.

«Ни в каких деструктивных группах девочка не состояла», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что мама девочки осенью прошлого года умерла от продолжительной болезни, её воспитывал отец.

В связи с трагедией губернатор обратился ко всем родителям, классным руководителям, школьным психологам, учителям, ко всем, кто контактирует с детьми, призвав их быть более внимательными к детям.

Как сообщало 11 мая ИА REGNUM, врачи спасли 12-летнего ребёнка, который 11 минут находился в состоянии клинической смерти. В 22:21 установили клиническую смерть, а через 11 минут пациента успешно реанимировали. После этого его госпитализировали в детскую больницу. Попытку покончить с собой школьник предпринял после того, как мама не дала ему денег на ремонт разбитого телефона. Инцидент произошёл поздним вечером 7 мая в одном из домов на Пятницком шоссе.