Военный эксперт Литовкин: удары ВКС России лишают Киев базы для контрнаступления

Киев, , 17:21 — REGNUM Удары российских ВКС и ракетные атаки лишают украинскую армию резервов и тылов, необходимых ВСУ для эффективного контрнаступления, сказал ИА REGNUM военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно переходить в наступление, если нет резерва, запаса для развития наступления. Можно прорвать первую линию, потеряв большое количество техники и бойцов, но на этом продвижение застопорится в силу отсутствия резервов», — указал эксперт.

Второй фактор, который снижает шансы ВСУ на масштабные наступательные действия, — явный недостаток прикрытия с воздуха: штурмовой, бомбардировочной ударной авиации — истребителей-штурмовиков и ударных вертолетов, полагает Литовкин.

«Так что у противника бронетехника «открыта», и по ней могут наноситься и ракетные удары, и артиллерийские», — указал эксперт.

Ранее издание The Еconomist со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона констатировало, что с момента начала СВО украинские ВВС потеряли 40% своего парка истребителей, «осталось всего 80 или около того», притом что Россия — по той же оценке — располагает почти 500 самолетами, выделенными для ведения боевых действий и по многим показателям превосходящими украинские.

Американский военный чиновник отметил в комментарии CNN, что, по оценке Вашингтона, «Россия, возможно, начала более масштабные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление». Российские военные нанесли удары «сразу с нескольких направлений, нацелившись на центры управления и контроля в Киеве» и других стратегически важных районах, констатировал источник CNN. Кроме того, американский военный чиновник признал, что Россия «расходует больше боеприпасов, чем обычно, в попытке сокрушить и сбить с толку украинскую систему ПВО». В ночь на 16 мая ВС России уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В поражении цели воздушно-космические силы успешно применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». ИА REGNUM подробно разбирало действия ВКС по взлому системы ПВО Украины, в том числе в районе Киева.