Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

В России могут ввести ресторанный сбор в целях сбора средств для поддержки СВО. Законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей» внесли на рассмотрение Государственной думы депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. Документ опубликовали 17 мая на сайте ГД.

Суть инициативы заключается в том, что с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов будут взимать сбор в размере 1% от чека. Предусмотрено, что эта сумма не будет включаться в стоимость услуг увеселительного заведения. Её будут перечислять в федеральный бюджет и не будут облагать банковскими комиссиями.

Как считают авторы законопроекта, такая незначительная сумма не вызовет негативной реакции у посетителей, так как чаевых они оставляют гораздо больше, однако в масштабах всей страны это будет весомым вкладом в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Он будет оказывать поддержку участникам спецоперации и членам их семей, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 года. Фонд будет вести работу по адресному сопровождению и оказанию помощи ветеранам спецоперации, семьям погибших в ходе СВО или после увольнения с военной службы, в случае если их смерть наступила из-за увечья или заболевания, полученных в ходе выполнения своего долга.

Председателем фонда «Защитники Отечества» назначили Анну Цивилеву, с марта 2019 года входящая в совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.