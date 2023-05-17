Москва, , 17:08 — REGNUM Россия и Белоруссия осуждают действия коллективного Запада, направленные на эскалацию кризиса на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Сергея Алейника по общим внешнеполитическим приоритетам, которое 17 мая опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия совместно устраняют внешние угрозы своей общей безопасности со стороны недружественных стран, а также противостоят незаконным санкционным мерам и любым попыткам вмешательства в свои внутренние дела.

«Мы осуждаем действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса. Считаем, что его можно урегулировать политико-дипломатическими методами, и выступаем за возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу и её отказ от нацистского и милитаристского характера государственной политики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Москва и Минск развивают всесторонние взаимовыгодные дружественные связи со своими союзниками и партнёрами по евразийским интеграционным объединениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, Алейник заявил, что Запад, продолжая проводить политику выкручивания рук, наносит ущерб себе и всему миру. Он указал, что Белоруссия всегда последовательно выступала и выступает за мирное разрешение конфликтов, справедливый и взаимоуважительный диалог.