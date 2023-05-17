Брюссель, , 17:09 — REGNUM Бельгия вступила в международную коалицию стран, которые пообещали готовить лётчиков ВСУ для пилотирования военных самолётов натовского образца, но не сможет передать Киеву свои F-16. Об этом, по информации газеты De Morgen, сообщили в кабинете премьер-министра королевства.

Ми-24 авиации Украины Oleg V. Belyakov

«Во время саммита в Гааге в начале этого месяца вопрос F-16 также обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром. Мы сказали, что не сможем поставлять самолеты, но можем обучать пилотов», — сообщили в правительстве Бельгии.

По данным издания, причина, по которой Бельгия отказывается поставить Украине F-16, заключается в том, что все самолеты ВВС страны находятся в эксплуатации. Они патрулируют воздушное пространства стран Бенилюкса и Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия отказалась предоставить Киеву самолёты европейского производства. Также в Берлине сообщили, что не смогут помочь и с обучением украинских пилотов.

О согласии тренировать лётчиков ВСУ сообщили в Великобритании и Польше. При этом в обеих странах заявили, что пока не будут передавать Киеву самолёты натовского образца. В Варшаве отметили, что и так отправили на Украину почти все МиГ-29.