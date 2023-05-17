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Сотрудники полиции задержали диджитал-директора российского PR-агентства и профессионального журналиста за вымогательство в мессенджере Telegram. Об этом 17 мая сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Представитель правоохранительного ведомства уточнила, что подозреваемые создали сеть Telegram-каналов, в которых рассказывалось о социальных проблемах и политической повестке в ряде крупных регионов России. При этом в материалах содержались недостоверные сведения, дискредитирующие региональные власти и крупных предпринимателей.

«За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», — пояснила Волк, слова которой приводит Telegram-канал «МВД Медиа».

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Также установлено, что учётные записи администраторов этих Telegram-каналов регистрировались на сим-карты операторов Украины, Черногории, Испании и Словении.

Всего полиция задержала трёх человек ― диджитал-директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналиста, который писал тексты. Задержанных суд отправил под стражу. Им предъявили обвинение в вымогательстве. Расследованием займутся следователи Красногорска Московской области.

Во время обысков в офисах и квартирах создателей каналов полицейские изъяли деньги, телефоны, планшеты, сим-карты и холодный криптокошелек.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Московский суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. По данным столичного главка МВД, в полицию обратился бизнесмен и меценат из России, у которого на протяжении нескольких лет вымогали деньги. Сумма ущерба составила 12 млн рублей.

В начале марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельцев Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у Тины Канделаки и её супруга.