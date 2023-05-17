Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Россия ожидает, что секретариаты ЮНЕСКО и ООН примут меры по недопущению визовых ограничений представителям России, сообщила на брифинге 17 мая официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат заявила, что Франция без обоснований не выдала в срок визы нескольким российским представителям, которые направлялись на 216-ю сессию исполнительного совета ЮНЕСКО.

«Мы призываем французскую сторону прекратить использовать оказанное ей международным сообществом доверие и честь принимать у себя спецучреждения системы ООН в своих интересах. А это действительно так», — заявила Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2023 года власти США выдали визы участникам российской делегации в ООН с большим промедлением, а российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова для этой поездки не предоставили визы вовсе. Лавров назвал действия Вашингтона трусостью и глупостью и заявил, что Россия эту выходку «не забудет и не простит». Россия официально обратилась к ООН с просьбой оказать воздействие на Вашингтон.

После этого генсек ООН Антониу Гутерриш провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и обсудил с ним ряд тем, связанных с обязательствами США как страны, принимающей на своей территории штаб-квартиру ООН.