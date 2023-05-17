Илья Питалев/РИА Новости Посольство Финляндии в Москве

Министерство иностранных дел России подтверждает ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России, такое решение — это ответ на аналогичные действия финской стороны. Об этом 17 мая рассказала на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге», — сказала она.

Дипломат назвала такие меры зеркальным ответом на аналогичные действия финской стороны в отношении загранучреждений России в Финляндии, которые могут использовать счёт только в одном из банков этой страны.

Как передавало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Финляндии 17 мая заявили о заморозке Россией банковских счетов посольства страны в Москве и генерального консульства в Петербурге. В ведомстве назвали эту ситуацию серьёзной и требующей рассмотрения.

В январе 2023 года власти Финляндии заморозили российские активы на общую сумму 187 млн евро. В это число вошли недвижимость, акции, автомобили и другое ценное имущество.