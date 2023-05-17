Виталий Белоусов/РИА Новости МИД России

Обстановка на границе Армении и Азербайджана стабилизировалась. Москва призывает стороны воздерживаться от ведущих к эскалации действий. Об этом на брифинге 17 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы призываем азербайджанскую и армянскую стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД, 11–12 мая имели место нарушения режима прекращения огня с обеих сторон на армяно-азербайджанской границе. В настоящее время ситуация там стабилизировалась.

Как сообщало 17 мая ИА REGNUM, в МИД России заявили, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая проведут переговоры в Москве, где также состоится трёхсторонняя встреча с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору.

Армения и Азербайджан 11 мая обвинили друг друга в обстрелах на границе. В минобороны Армении заявили, что в результате нескольких часов артобстрела армянских позиций, расположенных на сотском направлении, были ранены трое военных. В свою очередь, в министерстве обороны Азербайджана заявили, что 11 мая ВС Армении провели минометный обстрел позиций азербайджанской армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая прокомментировал обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Он заявил, что Россия продолжает контакты с обеими сторонами и выполняет функции в соответствии с трёхсторонними документами.