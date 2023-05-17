Глава Курской области сообщил о ранении рабочего при обстреле со стороны ВСУ

Курск, , 16:34 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Кореневскому району Курской области. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Машина скорой помощи © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава региона уточнил, что между Гордеевкой и Троицким зафиксировали 11 прилётов. В результате гражданский рабочий получил осколочные ранения поясничной области. Его госпитализировали в Глушковскую райбольницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

«Ему оказывают всю надлежащую помощь, при необходимости он будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу. Консультации по состоянию пострадавшего оказываются и с использованием телемедицины», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи, посёлки обесточены. По его словам, ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Курской области беспилотник ВСУ атаковал экскаватор, один человек получил ранения. Дрон сбросил взрывное устройство на работающую спецтехнику в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Водителя ранило в плечо.

В тот же день, 15 мая, с украинской стороны по посёлку Краснооктябрьскому Глушковского района зафиксировали восемь прилётов. Обошлось без пострадавших, от взрывов выбило окно в фельдшерско-акушерском пункте и стёкла в одном из домов.