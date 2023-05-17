При обстреле Курской области со стороны ВСУ пострадал рабочий
Глава Курской области сообщил о ранении рабочего при обстреле со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Кореневскому району Курской области. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Глава региона уточнил, что между Гордеевкой и Троицким зафиксировали 11 прилётов. В результате гражданский рабочий получил осколочные ранения поясничной области. Его госпитализировали в Глушковскую райбольницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
«Ему оказывают всю надлежащую помощь, при необходимости он будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу. Консультации по состоянию пострадавшего оказываются и с использованием телемедицины», — написал Старовойт в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрела повреждены линии электропередачи, посёлки обесточены. По его словам, ремонтные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Курской области беспилотник ВСУ атаковал экскаватор, один человек получил ранения. Дрон сбросил взрывное устройство на работающую спецтехнику в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Водителя ранило в плечо.
В тот же день, 15 мая, с украинской стороны по посёлку Краснооктябрьскому Глушковского района зафиксировали восемь прилётов. Обошлось без пострадавших, от взрывов выбило окно в фельдшерско-акушерском пункте и стёкла в одном из домов.