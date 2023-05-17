СМИ: российская тактика на Украине «сломала хребет генералам НАТО»

Бейрут, , 16:39 — REGNUM Эффективная стратегия российских военных в ходе специальной военной операции на Украине позволила им освободить территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожскую и Херсонскую области и исключить возможность контрнаступления украинских войск. Такое мнение 17 мая выразил автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своей статье он высоко оценил российский подход к боевым действиям как способный нанести максимальный урон как украинским силам, так и западным.

«Российская армия использует уникальную стратегию: она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению», — описал аль-Хусейни.

Как он отметил, российские бойцы буквально заманивают натовское оружие и технику в такие сектора и уничтожают при идеальном раскладе сил с наименьшими для себя потерями и ущербом.

Автор отдельно выделил момент с ударами российских сил по складам ВСУ под Хмельницким и Николаевом. Именно они, по его мнению, стали одними из ключевых, показавшими украинским военачальникам всю силу ВС России.

«Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения «контрнаступления». Российская армия окончательно и бесповоротно устранила возможность любого украинского «контрнаступления», направленного на изменение баланса сил на местах», — подвёл итог аль-Хусейни.

Об ударе российских войск по оружейному складу ВСУ в Николаеве стало известно 17 мая. В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу на территории судоремонтного предприятия. По данным ведомства, объект был поражён и цель была достигнута. Ранее, 13 мая, российские войска с помощью «Калибров» поразили склад ВСУ в окрестностях Хмельницкого. С места поступали видео мощных взрывов. Предположительно, на складе хранили снаряды с обеднённым ураном.