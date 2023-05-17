Сийярто: Венгрия не позволит выделять деньги Украине до исключения банка OTP из санкционного списка

Будапешт, , 16:27 — REGNUM Венгрия не даст согласия на выделение Украине денежных средств из Европейского фонда мира до того момента, пока венгерский банк OTP не исключат из международного списка «спонсоров войны». Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова привело издание Index.

Петер Сийярто © FEHIM DEMIR/EPA/ТАСС

«До тех пор, пока Украина не исключит [венгерский банк] OTP из перечня «международных спонсоров войны», Венгрия не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям», — сказал он.

Сийярто отметил, что в момент, когда от Будапешта ожидают продолжения экономических потерь из-за помощи Киеву, украинская сторона, по его словам, проявляет всё большую враждебность к Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Сийярто в связи с этим заявил, что венгерской стороне будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи Киеву и требуемых для этого жертвах.