Москва, , 16:35 — REGNUM Отменить указ СССР от 1954 года о передаче полуострова Крым Украинской ССР законодательно возможно, но для этого потребуется серьёзная консультация Министерства юстиции РФ, чтобы проверить, нет ли противоречий одних нормативных актов другим, заявил адвокат, доктор юридических наук Павел Астахов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Павел Астахов © Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее Совет Федерации поддержал инициативу об отмене указа 1954 года, согласно которому Крым был передан Украинской ССР. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку были приняты в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.

«Наши законодатели часто отменяют указы, положения, принятые президиумом верховного совета СССР. Такая практика есть, и это возможно. Устаревают нормы, их надо корректировать, обновлять. Как показывает юридическая практика — такое возможно. В этом нет священной коровы», — поделился Астахов.

Адвокат также подчеркнул, что отменять старый указ сегодня уже не так актуально, поскольку решение высшего конституционного значения уже принято. Речь идёт о референдуме, проведённом в России в 2014 году.

«Референдум как прямое волеизъявление народа — самая демократичная процедура и имеет наивысшее значение. Это уже ничем не отменишь, не изменишь. А указы могут отменяться», — объяснил адвокат.

Также, по словам Астахова, для правомерной отмены указа требуется серьёзная консультация в Минюсте, которая позволит выявить отсутствие противоречий между правовыми нормами и действующими законами. Тем не менее практика в конституционном законодательстве показывает, что устаревшие акты, решения, указы можно отменять.

На предложение Совета Федерации отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может судить об актуальности инициативы и пока по этому вопросу можно обращаться лишь к авторам предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР от Советского Союза в 1954 году и выступил за его отмену. Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин.