В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск Воробьёв

Донецк, , 16:27 — REGNUM Во время обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских сил погиб отставной офицер-ракетчик, сообщил 17 мая корреспондент РИА Новости.

Последствия обстрела Донецка © Валентин Спринчак/ТАСС

Местная жительница рассказала агентству, что погиб Александр Воробьёв, бывший военный. По её словам, он жил на Корейской улице, 12. Она также рассказала, что отставной офицер поехал в Пенсионный фонд привязать СНИЛС к российскому паспорту, снять пенсию, свою и жены.

Уточняется, что прилёт по магазину, расположенному по адресу улица Славина, 9, произошёл около 11:30. Снаряд пробил крышу и разорвался.

Очевидцы рассказали, что в магазин попало 4–5 снарядов, расположенный рядом с магазином храм также повреждён, сбит крест.

«Батюшка, отец Виктор Пенченко, травмирован в результате обстрела», — сказал местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск погибли три мирных жителя.

Украинские военные также обстреляли Белгородскую область из танка. Стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет.