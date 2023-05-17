Ереван, , 16:38 — REGNUM В Армении пытались похитить Ашота Пашиняна — сына премьер-министра Никола Пашиняна, написала 17 мая газета «Айкакан жаманак».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня около 15:00 сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна пытались похитить с территории рядом с домом», — сообщило издание.

Отмечается, что похищение пыталась осуществить созданная родителями погибших осенью 2020 года в Нагорном Карабахе военных общественная организация «Зов сыновей».

Ашота насильно усадили в машину, но он смог выбраться из неё. После этого его сбил другой автомобиль, также принадлежащий члену «Зова сыновей».

Затем налётчики скрылась, а сын главы армянского правительства обратился в полицию. В результате этого нападения он травмировал ногу.

В Нагорном Карабахе в сентябре–ноябре 2020 года произошёл крупный вооружённый конфликт между армией населенной армянами непризнанной республики и армией Азербайджана.

Боевые действия прекратились 10 ноября 2020 г.: президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Карабах потерял часть территорий. По данным Еревана, потери армянской стороны составили 3250 человек.