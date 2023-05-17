В России запустили в серийное производство авиаракету повышенной мощности «Бронебойщик»

Москва, , 16:16 — REGNUM В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Технический персонал загружает ракеты в блок. Архивное фото © Евгений Биятов/РИА Новости

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть её применение в зоне СВО», — сказал Кочкин на выставке MILEX-2023.

ИА REGNUM ранее сообщало, что поступление новой авиационной ракеты «Бронебойщик» в российские войска ожидается после 2023 года.

«Бронебойщик» смогут использовать штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Основным отличием новейшей авиаракеты является осколочно-фугасная проникающая боевая часть, позволяющая ракете пробивать различные заграждения. Предполагается, что «Бронебойщик» превосходит стандартные ракеты С-8 — такого же калибра — в 5–6 раз. С-8ОФП может применяться против техники и живой силы как на открытых участках, так и в закрытых сооружениях.