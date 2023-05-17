В Москве 19 мая пройдут переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова

Москва, , 16:06 — REGNUM Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая проведут переговоры в Москве, где также состоится трёхсторонняя встреча с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 17 мая сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнила дипломат, 19 мая в Москве пройдут трёхсторонние и раздельные двусторонние встречи Лаврова с Мирзояном и Байрамовым.

«Отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Москва продолжает выполнять функции в соответствии с трёхсторонними документами.