Путин подписал указ о стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

Москва, , 16:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Соответствующий документ опубликован 17 мая на официальном правовом портале.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года».

В тексте документа называются в качестве основных угроз для детей изменение представлений о традиционных ценностях и размещение опасной информации в интернете, снижение уровня благополучия детей, травматизм и вовлечение детей в преступную деятельность.

Указ президента вступил в силу со дня подписания, 17 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») анонсировала стратегию детской безопасности и борьбу с буллингом. По её словам, это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность (органов исполнительной власти — ред.) за каждое направление, так как у нас с вами нет ведомства одного по защите детей, я имею в виду органа исполнительной власти.