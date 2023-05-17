Москва, 17 мая, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Соответствующий документ опубликован 17 мая на официальном правовом портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года».

В тексте документа называются в качестве основных угроз для детей изменение представлений о традиционных ценностях и размещение опасной информации в интернете, снижение уровня благополучия детей, травматизм и вовлечение детей в преступную деятельность.

Указ президента вступил в силу со дня подписания, 17 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») анонсировала стратегию детской безопасности и борьбу с буллингом. По её словам, это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность (органов исполнительной власти — ред.) за каждое направление, так как у нас с вами нет ведомства одного по защите детей, я имею в виду органа исполнительной власти.