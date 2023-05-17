Экс-премьер Азаров: военкомы на Украине заработали миллионы долларов во время мобилизации

Киев, , 16:04 — REGNUM На Украине самыми богатыми среди военных комиссаров стали те, что работают в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, городах Закарпатья и ряде других. Об этом 17 мая сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров © Станислав Красильников/ТАСС

«За время мобилизации каждый из них сколотил состояние в миллионы долларов», — написал он.

По данным Азарова, обогащаясь, военкомы также платили от полученных средств в общей сложности 80% чиновникам из минобороны Украины, офиса президента, СБУ, прокуратуры, судьям, таможенникам. Таким образом, у комиссаров оставалось только 20%.

Ранее стало известно о создании коррупционной схемы на Украине по уклонению от призыва в армию. Военному комиссару требуется заплатить 10 тысяч долларов, но на этом использование взяточника не прекращается. Его зачисляют в волонтёрскую организацию, действующую при каждом Центре комплектования и социальной поддержки ВСУ (бывших военкоматах).

От таких волонтёров требуют собирать пожертвования на армию. Часть собранных средств потом необходимо регулярно отдавать военкому в виде дани.