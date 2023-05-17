The Nation Thailand: польский бизнесмен убил и попытался расчленить украинскую модель

Бангкок, , 15:59 — REGNUM Бизнесмена из Польши 17 мая арестовали в Таиланде по подозрению в убийстве украинской модели. Они вместе отдыхали в отеле, когда мужчина внезапно сбежал из номера, что насторожило сотрудников.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При проверке апартаментов оказалось, что девушка мертва. Тело лежало на кровати с отрезанной кистью, рядом с ним находилась пила. Обстановка указывала на то, что мужчина пытался отделить от тела и голову, но ему это не удалось.

По версии полиции, бизнесмен провёл с телом два дня, а скончалась девушка, предположительно, от ножевого ранения в грудь. Покинув отель, мужчина поймал такси, задержали его уже на границе с Камбоджей.

Как сообщает издание The Nation Thailand, в полицейском участке задержанный вёл себя спокойно и даже вздремнул, стресса не выказывал. Попросил лишь сообщить о нём в польское посольство. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Таиланда подозревает 36-летнюю женщину в убийстве 13 человек с помощью яда. Её задержали 25 апреля в Бангкоке по подозрению в убийстве подруги. За несколько дней до этого женщины посетили буддийскую церемонию, и после этого одна из них скоропостижно скончалась, а её деньги и драгоценности пропали. Родственники обратились в полицию, и в организме женщины нашли следы цианистых солей, которые обнаружили и во время ареста подозреваемой.