Москва, , 15:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба организовала проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой. Проверяют законность уплаты ею налогов при получении дохода от рекламы и других видов деятельности. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал «Финансовый караульный».

Анастасия Ивлеева © Сергей Савостьянов/ТАСС

Налоговики запросили информацию у всех контрагентов по сделкам от более 20 рекламных агентств, которые работали с Ивлеевой в 2020–2022 годах. Канал также утверждает, что в 2021 году она стала лидером списка Forbes среди блогеров. Её доход за тот период оценили в 2,7 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное преследование за неуплату налогов попали российские блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, Александра Митрошина, Елена Блиновская.

В Следственном комитете пообещали провести проверки и по другим блогерам, зарабатывающим большие деньги в Сети и нарушающим налоговое законодательство. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин и добавил, в частности, что Блиновская выплатила всего лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. Блогер находится под домашним арестом. А на днях обвинение в таком же преступлении предъявили её мужу Алексею Блиновскому.

Днём ранее также появилась информация о том, что дело о неуплате налогов в отношении блогера Александры Митрошиной могут закрыть, начав новую проверку — на этот раз по статье об отмывании денег.