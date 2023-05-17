Париж, 17 мая, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Париж может поставить Киеву управляемые ракеты большой дальности Scalp. Франция пока изучает такую возможность. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила французская газета Le Monde.

Rept0n1x Ракета SCALP-EG

Отмечается, что французское правительство начало рассматривать возможность подобных поставок после обещания Великобритании отправить на Украину крылатые ракеты Storm Shadow, являющиеся аналогом Scalp. Однако пока решение не принято.

«Мы рассматриваем все опции, но на данный момент речи об этом не идёт», — заявил собеседник издания.

Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По данным СМИ, дальность этих авиационных крылатых ракет позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Макрон 14 мая провёл переговоры с украинским лидером в Париже. По итогам переговоров Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором сказано, что Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин, а также лёгкими танками AMX-10RC.

Такое решение вызвало осуждение со стороны читателей газеты Le Figaro.

Французский политик, бывший член Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возрастание военной поддержки Украины, как предлагает Макрон, станет убийственным для Франции. Он назвал «безумным» заявление президента об увеличении военной поддержки Украины на фоне его же слов о невозможности финансировать пенсии.

При этом автор статьи в The New York Sun Энтони Грант считает, что, обещая Киеву очередные поставки продукции военного назначения, Макрон слукавил. По его словам, французский лидер вынашивает хитрый план, согласно которому его страна должна оказывать поддержку Украине, но в гораздо меньших объёмах, чем США и Великобритания. Таким образом, Макрон «подмигнул Кремлю», пообещав ограниченную помощь Киеву, указал Грант.