Анкара, , 15:41 — REGNUM Кандидат на выборах президента Турции от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что намерен победить во втором туре, чтобы не оставить страну действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану. Он заявил об этом 17 мая в видеообращении в Twitter.

Кемаль Кылычдароглу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который ещё вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребётся», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Эрдоган заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов главы республики, которые должны пройти 28 мая. Он подчеркнул, что в первом туре получил на 2,5 млн голосов больше, чем его ближайший конкурент от оппозиции.

Позднее, 16 мая, действующий турецкий президент указал, что политика Турции в отношениях с Россией и другими странами останется неизменной в случае его победы. Эрдоган отметил, что не намерен во внешней политике «притягивать к себе одну страну, бросая вызов другой», как это предлагают делать его оппоненты.

Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. По данным ЦИК страны, действующий президент Эрдоган получил 49,51% голосов, его соперник Кылычдароглу — 44,88%.