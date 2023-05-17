Москва, 17 мая, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Россия добровольно сокращает объёмы добычи нефти, но они остаются на должном уровне. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

Он отметил, что в мире наблюдаются колебания цен. Россия, контактируя с партнёрами из ОПЕК+, стремится к стабилизации ситуации.

«Все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, они связаны как раз с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках», — сказал президент.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что страны ОПЕК+ в апреле сократили объёмы добычи нефти в общей сложности на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия при этом сохранила нефтедобычу на уроне марта, хотя этот показатель ниже целевого плана на 800 тысяч б/с.

Российский президент и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд 21 апреля провели телефонные переговоры и отметили, что принимаемые членами ОПЕК+ меры обеспечивают стабильность нефтяного рынка.