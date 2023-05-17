, 16:19 — REGNUM В Запорожской области началась посевная кампания — первая с момента воссоединения региона с Россией. Местные аграрии уже планируют поставлять продукцию на экспорт — на китайский рынок.

Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

«Китай — важный стратегический партнёр России. И Запорожская область как новый регион планирует активно сотрудничать с бизнесом Поднебесной, — цитирует ТАСС заявление, которое 16 мая сделал и. о. главы минэкономразвития региона Юрий Гуськов. — Наше зерно высочайшего качества, и китайские потребители однозначно это оценят. Мы будем активно задействовать народную дипломатию для продвижения своей продукции».

В этом году яровыми культурами аграрии региона засеют 672 тысячи гектаров. Как отметил врио главы региона Евгений Балицкий, погода позволила начать сев вовремя, а в работу уже включились все 13 районов в освобождённой части Запорожской области.

Работа зернового элеватора в Запорожской области © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка ячменя в автомобильные зерновозы во время работы элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Транспортировка зерна во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Завершить посевную планируют ко второй половине мая. Хозяйства нового российского региона почти на 90% обеспечены необходимой техникой. Правда, существуют сложности с поставками удобрений и семенного материала.

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Поставщики минеральных удобрений уже получили приглашение в регион. Аналогично были приглашены поставщики средств защиты растений и посевного материала. Врио губернатора Балицкий подчеркивает, что находится на постоянной связи с профильным министерством — для решения всех появляющихся проблем.

Озимая пшеница на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Озимая пшеница на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Озимая пшеница на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Посев подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Сеялка с семенами подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

В этом году из бюджета области на поддержку сельскохозяйственной сферы власти направили более 1 млрд рублей. Аналогичная сумма поступит в новый регион и из федерального бюджета.

Сеялка с семенами подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Посев подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

Сеялка с семенами подсолнечника на поле государственного предприятия «Высокополье» ГУП «ГЗО» в Мелитопольском районе © Андрей Рубцов/ТАСС

В конце прошлого года глава областного правительства Антон Кольцов рассказывал, что регион собрал урожай зерновых и масличных культур в 2,5 млн тонн: эта цифра превышает потребности региона в пять раз. Всего же запорожские аграрии собрали урожай с 961 тысячи гектаров.