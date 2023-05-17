Глава МИД Белоруссии Алейник: западная политика выкручивания рук ущербна для всего мира

Москва, , 15:23 — REGNUM Запад, продолжая проводить политику выкручивания рук, наносит ущерб себе и всему миру. Об этом 17 мая по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым © Александр Щербак/ТАСС

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия всегда последовательно выступала и выступает за мирное разрешение конфликтов, справедливый и взаимоуважительный диалог.

«Однако приходится констатировать, что западные партнёры не хотят нас слышать и продолжают, как ни парадоксально, губительную для них же самих и ущербную для всего мира политику. По большому счёту, политику выкручивания рук», ― указал глава МИД Белоруссии.

Он добавил, что это и незаконное санкционное давление, и «подбрасывание дров в военный костёр в центре Европы, и невиданный международно-правовой беспредел».

При этом Алейник добавил, что у России и Белоруссии есть много «сильных и устойчивых» друзей, которые помогают противодействовать сильнейшему давлению со стороны Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что антироссийские санкции Запада не смогут разрушить российскую и белорусскую экономику. По его словам, теперь обе страны смогут полноценно сосредоточиться на развитии внутренней экономики и наладить собственное производство.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуют программы, которые направлены на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета, добавил российский лидер.

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