Рим, , 15:18 — REGNUM Руководство автогонок серии «Формула 1» отменило этап Гран-при в Имоле из‑за дождей и наводнения в итальянском регионе Эмилия‑Романья. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба «Формулы-1».

«Формула-1» Rick Dikeman

«Решение было принято потому, что невозможно безопасно провести мероприятие для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильное и ответственное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались города и посёлки региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в такой сложный период руководство автогонок считает неправильным оказывать дополнительное давление на местные власти и аварийные службы.

Гран-при Италии должен был состояться с 19 по 21 мая, однако из-за сильных ливней в Италии персонал автодрома в Имоле на фоне угрозы затопления эвакуировали. Ранее, 17 мая, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что считает необходимым из-за непогоды перенести этот этап Гран-при.

Как сообщало, 30 апреля мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу на четвёртом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана. Для него выигрыш стал вторым в этом сезоне и шестым в карьере.