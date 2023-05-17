Минобороны: ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Артемовск, , 15:26 — REGNUM Ночью ВС РФ нанесен удар по крупному складу боеприпасов, оборудованному на судоремонтном заводе в Николаеве, цели достигнуты, объект поражён. Более выгодный рубеж обороны занят в результате наступления подразделений ВДВ России в районе Артёмовска, сообщил 17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), известили в оборонном ведомстве. Помимо этого, в районе Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром».

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.05.2023 г.) Минобороны РФ

Суточные потери противника на донецком направлении, где штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артёмовска, составили до 360 военнослужащих и наемников, на купянском — до 115, на южнодонецком и запорожском — до 150, на херсонском — до 40, на краснолиманском — свыше 70. Только в районе населенного пункта Червонопоповка в ЛНР при отражении двух атак штурмовых групп ВСУ при поддержке российских танкистов было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк, информирует Минобороны РФ.

Также российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и уничтожено 19 беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине длится 448-й день. Ранее сообщалось, что МиГ-31К — носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» из воздушной засады уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Тем временем российской артиллерией поражены скопления украинских войск у населенных пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк. По заявлению Минобороны, на краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.