Удар по складу боеприпасов в Николаеве — главное из брифинга Минобороны
Артемовск, 17 мая 2023, 15:26 — REGNUM Ночью ВС РФ нанесен удар по крупному складу боеприпасов, оборудованному на судоремонтном заводе в Николаеве, цели достигнуты, объект поражён. Более выгодный рубеж обороны занят в результате наступления подразделений ВДВ России в районе Артёмовска, сообщил 17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР), известили в оборонном ведомстве. Помимо этого, в районе Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром».
Суточные потери противника на донецком направлении, где штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артёмовска, составили до 360 военнослужащих и наемников, на купянском — до 115, на южнодонецком и запорожском — до 150, на херсонском — до 40, на краснолиманском — свыше 70. Только в районе населенного пункта Червонопоповка в ЛНР при отражении двух атак штурмовых групп ВСУ при поддержке российских танкистов было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк, информирует Минобороны РФ.
Также российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и уничтожено 19 беспилотников.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине длится 448-й день. Ранее сообщалось, что МиГ-31К — носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» из воздушной засады уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Тем временем российской артиллерией поражены скопления украинских войск у населенных пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк. По заявлению Минобороны, на краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.