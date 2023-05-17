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Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (17.05.2023 г.)

ДНР, 17 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Суточные потери противника на донецком направлении, где штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артёмовска, составили до 360 военнослужащих и наемников, на купянском — до 115, на южнодонецком и запорожском — до 150, на херсонском — до 40, на краснолиманском — свыше 70. Только в районе населенного пункта Червонопоповка в ЛНР при отражении двух атак штурмовых групп ВСУ при поддержке российских танкистов было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк, информирует Минобороны РФ.

Также российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и уничтожено 19 беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине длится 448-й день. Ранее сообщалось, что МиГ-31К — носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» из воздушной засады уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Тем временем российской артиллерией поражены скопления украинских войск у населенных пунктов Артёмовск, Миньково, Курахово и Горняк. По заявлению Минобороны, на краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.