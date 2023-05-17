Херсон, 17 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. На херсонском направлении российские войска уничтожили в ходе спецоперации наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ, заявил 17 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа армейской авиации в зоне проведения СВО

«В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ», — сказал Конашенков.

По его словам, удары российской армии также в течение суток поразили пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ в районе Херсона (город оккупирован ВСУ) и пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ в районе села Преображенка (Запорожская область).

Крупный склад боеприпасов ВСУ удалось уничтожить в городе Николаеве ударом высокоточного оружия российской армии. Ранее российские военкоры сообщили об ударе ракетами «Калибр» по оборонному заводу «Зоря-Машпроект» под Николаевом.