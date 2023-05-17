Минобороны: потери ВСУ под Донецком за сутки составили до 360 военных

Москва, , 15:14 — REGNUM Подразделения ВСУ, ведущие бои под Донецком, за прошедшие сутки потеряли до 360 военнослужащих, а также значительное количество техники в результате действий Вооружённых сил России. Об этом 17 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России ведут огонь по позициям противника © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Он отметил, что российские штурмовики продолжают освобождать Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Для поддержки их наступления российская авиация совершила девять самолётовылетов и нанесла удары по позициям ВСУ.

По данным Минобороны, российские десантники в ходе боёв за Артёмовск заняли более выгодный рубеж.

Ранее Конашенков сообщил, что самая тяжёлая обстановка на фронте сложилась возле населённых пунктов Красное и Богдановка. Там за последние сутки российские бойцы отбили семь атак противника.