Премьер-министр Мишустин заявил о росте реальных зарплат россиян на 13%

Москва, , 15:05 — REGNUM По итогам 2022 года зарплаты россиян в номинальном выражении выросли в среднем на 13%. Об этом 17 мая в ходе совещания с правительством сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, докладывая президенту России Владимиру Путину.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном ― 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это год», ― уточнил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Министерства экономического развития, рост заработных плат в 2023 году составит 10,9%. При этом с учётом инфляции этот показатель может превысить 5%.

Владимир Путин заявил, что уровень реальной зарплаты в целом по России должен увеличиться на 3–5%, а размер реальных располагаемых — на 2–3%.

По итогам 2022 года за чертой бедности находилось 14,3 млн жителей России, что составляет 9,8% населения. С 1992 года показатель не опускался ниже 10%. Таким образом, в прошлом году Россия достигла исторического минимума по доле малоимущих граждан.

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