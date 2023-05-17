Минобороны: потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили свыше 185 военных

Москва, , 14:58 — REGNUM Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 17 мая заявил, что на купянском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 115 военных.

Уничтоженный танк ВСУ © Виктор Антонюк/РИА Новости

Конашенков уточнил, что на этом направлении российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б», две бронемашины и другую технику ВСУ.

«Поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области», — следует из брифинга Минобороны.

По заявлении оборонного ведомства, на краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

«Потери ВСУ составили свыше 70 военных», — добавил Конашенков, говоря о краснолиманском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные нанесли удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов в Николаеве. По данным Минобороны, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов , оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель была выполнена.