Минобороны впервые сообщило об уничтожении британской гаубицы L-119

Москва, , 15:17 — REGNUM В Министерстве обороны России впервые сообщили об уничтожении в ходе спецоперации на Украине гаубицы L-119 производства Великобритании. Об этом заявил на брифинге 17 мая официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Уничтожение техники ВСУ © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его информации, уничтожение произошло на донецком направлении. Помимо гаубицы, в ходе боевых действий российской армии общие потери противника составили до 360 украинских военных и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Ступочек — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны назвало две самые горячие точки на донецком направлении. По данным Конашенкова, наиболее сложная обстановка сложилась в районах населённых пунктов Красное и Богдановка в ДНР, где российские войска отразили семь атак ВСУ. Представитель ведомства добавил, что российские штурмовики продолжают бои за западную часть Артёмовска при поддержке подразделений «Южной» группировки войск.