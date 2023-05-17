Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 150 бойцов

Москва, , 14:53 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки в ходе выполнения боевых задач на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили около 150 бойцов ВСУ. Об этом 17 мая сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самоходная-артиллерийская установка (САУ) «МСТА-С» ВС РФ © Дмитрий Макеев/РИА Новости

Отмечается, что поражение противнику нанесли с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка в ДНР и Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, — заявил Конашенков.

Кроме того, на этих двух направлениях российские подразделения уничтожили два бронеавтомобиля, шесть единиц автотранспорта и гаубицу Д-30.

Днём ранее в Минобороны сообщили, что на южнодонецком и запорожском, а также херсонском направлениях за предыдущие сутки российские войска уничтожили две гаубицы «МСТА-Б» противника и две самоходные артиллерийские установки «Акация».

Как сообщило ИА REGNUM, на купянском направлении потери ВСУ за минувшие сутки составили до 115 военных. Кроме того, на данном направлении российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б», две бронемашины и другую технику ВСУ.

На краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. Потери ВСУ составили свыше 70 военных.

Подразделения ВСУ, ведущие бои под Донецком, за прошедшие сутки потеряли до 360 военнослужащих. Также на донецком направлении российскими войсками уничтожено семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».