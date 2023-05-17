Москва, 17 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. У России имеются планы по развитию Северного морского пути (СМП) совместно со странами-партнёрами. Об этом 17 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства

Как отметил глава государства, российские власти должны думать о будущем и о том, что Северный морской путь уже сейчас открывается, что происходит, по его словам, на фоне климатических изменений.

«Есть соответствующие планы развития Северного морского пути, в том числе и с нашими иностранными партнёрами, которые, как я уже неоднократно говорил, хотят развивать отношения с Россией и проявляют интерес к этому виду деятельности, к работе по Северному морскому пути», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Путин заявил, что Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути. Президент уточнил, что Москва считает перспективным освоение СМП вместе с китайскими партнёрами.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Также это ключевой маршрут по товарообеспечению более 20 миллионов человек, которые проживают на Крайнем Севере.