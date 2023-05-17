Глава УВЗ Потапов сообщил о завершении госиспытаний самоходной гаубицы «Мальва»

Минск, , 14:57 — REGNUM Российский самоходный артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва» прошёл госиспытания и подтвердил заявленные характеристики. Об этом 17 мая ТАСС рассказал гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов на выставке MILEX-2023 в Минске.

Самоходный артиллерийский комплекс 2С43 «Мальва Mil.ru

Он также сообщил, что новую гаубицу скоро будут поставлять на вооружение российской армии.

«Мальва» должна уже скоро поступать. Всё в порядке с «Мальвой», она уже все подтвердила», — отметил глава предприятия в беседе с журналистами.

Согласно открытым данным, комплекс 2С43 «Мальва» начали разрабатывать в 2019 году. Калибр гаубицы составляет 152 миллиметра, дальность стрельбы — 24,5 километра. Орудие может делать до семи выстрелов в минуту, экипаж составляет пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба Курганского машиностроительного завода также сообщила о планах начать поставки в российскую армию десантную самоходную противотанковую пушку 2С25 «Спрут-СД», предназначенную для уничтожения бронетехники противника в составе подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты. Сейчас орудие оценивает межведомственная комиссия.

В холдинге «Высокоточные комплексы» в мае сообщили о завершении разработки зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М). Технике предстоит пройти испытания.