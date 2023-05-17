В Авдеевке российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Авдеевка, ДНР, 17 мая 2023, 14:46 — REGNUM Склад с боеприпасами ВСУ в ДНР уничтожили ВС России в рамках спецоперации, сообщил 17 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли удар по украинскому складу, расположенному в районе города Авдеевка (ДНР), контролируемого ВСУ. Склад принадлежал 110-й механизированной бригаде ВСУ.
Конашенков 17 мая заявил, что на донецком направлении трудная обстановка сложилась в районах сёл Красное и Богдановка: за сутки здесь российские военные отразили семь атак ВСУ.
Кроме того, в Артёмовске наступление на позиции ВСУ продолжают российские штурмовые отряды.