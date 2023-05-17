Авдеевка, ДНР, , 14:46 — REGNUM Склад с боеприпасами ВСУ в ДНР уничтожили ВС России в рамках спецоперации, сообщил 17 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Работа артиллерии по позициям ВСУ © Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по украинскому складу, расположенному в районе города Авдеевка (ДНР), контролируемого ВСУ. Склад принадлежал 110-й механизированной бригаде ВСУ.

Конашенков 17 мая заявил, что на донецком направлении трудная обстановка сложилась в районах сёл Красное и Богдановка: за сутки здесь российские военные отразили семь атак ВСУ.

Кроме того, в Артёмовске наступление на позиции ВСУ продолжают российские штурмовые отряды.