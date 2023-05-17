Авдеевка, ДНР, 17 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Российские военные в рамках спецоперации уничтожили склад боеприпасов украинских военных в Авдеевке в ДНР, сообщил 17 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Работа артиллерии по позициям ВСУ

Склад принадлежал 110-й механизированной бригаде ВСУ.

Конашенков 17 мая заявил, что на донецком направлении сложилась трудная обстановка сложилась в районах сёл Красное и Богдановка: за сутки здесь российские военные отразили семь атак ВСУ.

В Артёмовске же российские штурмовые отряды продолжили наступление на позиции ВСУ.