Москва, 17 мая, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Американский зенитный ракетный комплекса (ЗРК) Patriot оказался несложной целью для российской военной техники, поэтому гиперзвуковая ракета «Кинжал», запущенная с истребителя МиГ-31К, смогла быстро уничтожить объект на территории Киева. Таким мнением поделился с ИА REGNUM главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве. Комплекс ликвидировали при помощи ракеты «Кинжал» в ночь на 16 мая. По информации источника, «Кинжал» был запущен российским истребителем МиГ-31К. Самолёт действовал из воздушной засады.

Военный эксперт рассказал корреспонденту ИА REGNUM, как российские силы смогли выявить новые украинские комплексы ПВО.

«Местоположение комплекса Patriot выявили, потому что он вовсю работал и светился, как новогодняя ёлка. Наши ребята — молодцы, попали. Ракетоноситель МиГ-31К действовал из засады, что значит, машина в боевой готовности находилась в определённом районе, ожидая получения цели для быстрого и неожиданного нанесения удара. А «Кинжал» отличается своей огромной скоростью достижения цели. Он может попадать и разносить противоатомные бункеры, а такую фанеру, как Patriot, разнести легко», — объяснил Дрозденко.

Военный эксперт отметил, что принципы работы американского Patriot неплохо изучены и известны, так как применялись, например, в Саудовской Аравии. Дрозденко объяснил, массовые пуски комплексом ракет заметны, они расходятся по разным траекториям, в разные стороны. Такой объект несложно обнаружить разведке, чтобы в дальнейшем применить оружие. Также эксперт обратил внимание, что США уже признали поражение своей техники.

«Это страшнейший удар по их имиджу. Американцы спорить не стали, сказали, оценивают ущерб от поражения, а, значит, поражение было. А Киев, конечно, не признает. В их воспалённом сознании Patriot сбивает «Кинжалы» один за другим», — отметил Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, США признали повреждение переданного Киеву Вашингтоном комплекса Patriot в результате массированного ракетного удара Вооруженных сил России.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты окажут помощь Украине с ремонтом зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он отметил, что содействие со стороны США в вопросе ремонта «будет зависеть от масштаба ущерба».

При этом Украина заявляла о том, что из американских ЗРК якобы удалось сбить гиперзвуковые «Кинжалы». В России такую версию подвергли сомнению и высмеяли. Так, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал, что количество «украинских перехватов» превышает обычно число выпущенных Россией ракет минимум в три раза. Кроме того, украинская сторона ошибается даже в типе ракет, потому и не попадает.