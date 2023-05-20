Москва, 20 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Татарстан, который стал регионом — лидером рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2022 год, получил возможность стать центром проведения V федерального форума «Производительность 360». Более 70 экспертов по созданию производственных систем 20 и 21 июля представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях новой реальности, основанные на методиках бережливого производства.

economy. gov.ru Федеральный форум «Производительность 360»

Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий. Центральной площадкой мероприятия, где собственники и руководители крупных российских компаний обсудят наиболее эффективные инструменты развития бизнеса, станет «ИТ-парк» имени Башира Рамеева в Казани.

Минэкономразвития РФ совместно с Федеральным центром компетенций (ФЦК) ежегодно составляют рейтинг среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект. Статистика показывает, что в регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее. К примеру, Казанский домостроительный комбинат (КДСК), производящий бетон, цементный раствор различных марок и железобетонные изделия, при поддержке ФЦК всего за полгода на 60% увеличил выработку при производстве железобетонных изделий. Как результат, повысились зарплаты сотрудников и качество контроля безопасности.

«Вступая в проект, мы думали, что улучшим производственные показатели, но не настолько, сколько получилось. Более того, участие в национальном проекте улучшило систему оплаты труда и снабжения. Также мы повысили санитарно-гигиенические условия труда. Хочу поблагодарить нацпроект и ФЦК за те знания и помощь, которую они оказали», — отметил заместитель генерального директора по производству ООО «КДСК» Александр Карташов.

Производитель овощей «Белая Дача Алабуга» из Татарстана при поддержке экспертов ФЦК не только увеличил выработку на 30%. Бережливые технологии помогли на 24% сократить время протекания процесса, а правильная настройка упаковочного комплекса принесла производству дополнительные 74 упаковки в сутки, которые ранее уходили в брак.

«Поток производства стал протекать плавно, без рывков. Отмечу, что повысился показатель кадровой безопасности среди уникальных должностей и производственная дисциплина всех сотрудников предприятия благодаря инфоцентрам и доскам решения проблем», — поделился гендиректор предприятия Сергей Соколов.

В 2023 году форум, организаторами которого выступили Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке правительства Республики Татарстан, пройдет в пятый раз.

«Участники форума «Производительность 360» получат возможность найти ответы на вызовы времени, связанные с решением задач импортозамещения, заполнением освобождающихся товарных ниш и выходом на новые рынки. Нацпроект стал по-настоящему действенным инструментом роста российской экономики. Напомню, президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить нацпроект «Производительность труда». Его продление позволит в два раза увеличить число участников и обучить почти 200 тысяч работников», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

«Работа по повышению внутренней эффективности особенно важна в нынешний период трансформации российской экономики, когда у любой компании каждый рубль на счету. В условиях санкций нацпроект помогает бизнесу решать актуальные задачи: создание новых производственных цепочек, насыщение рынка российской продукцией после ухода иностранных компаний, увеличение экспорта для растущих экономик восточных стран и многие другие», — говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон. Он подчеркнул, что ФЦК помогает реальному сектору экономики профессиональным консалтингом.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом России в 2018 году, призван обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Компании — участники проекта получают экспертную поддержку федерального и региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. Участники нацпроекта 2019–2021 годов увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.