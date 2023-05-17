СNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве

Киев, , 14:40 — REGNUM Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и другие важные объекты. Об этом CNN сообщил американский военный чиновник.

Пуск ракет «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ © Минобороны РФ/ТАСС

Собеседница телеканала рассказала, что ВС России предпринимают более масштабные воздушные атаки.

«Российские атаки нацелены на то, чтобы подавить и сбить с толку силы украинской ПВО», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Николаеве на юге Украины в результате удара повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ракетный удар по городу нанесли поздно вечером 16 мая.

По данным Минобороны России, в ночь на 16 мая российские силы уничтожили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. В поражении цели ВКС России успешно применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».