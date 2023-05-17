Госдума приняла во втором чтении поправку о проведении выборов во время военного положения

Москва, , 14:33 — REGNUM Государственная дума 17 мая приняла во втором чтении поправку, которая позволяет проводить выборы на территории, где действует военное положение, после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что изменения коснутся закона «О военном положении», в который вводится норма о возможности проведения референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления на территориях, где объявлено военное положение, в случае, если такое решение принимает ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Также указывается, что в таких случаях выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой действует военное положение, так и на её части. В текущей редакции проведение выборов и референдумов при военном положении не предусмотрено.

Ранее глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников объяснил внесение поправок необходимостью убрать противоречия в актуальном законодательстве, согласно которому выборы не могут проводиться на территориях с действующим военным положением. Однако при этом в законах о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России отмечалось, что в 2023 году в этих субъектах должны состояться выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, Госдума приняла поправки о возможности задержания до 30 суток в зоне военного положения. Такое задержание предусмотрено за нарушение запретов, установленных указами президента России.