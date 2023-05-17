Москва, 17 мая, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Поправки к закону «О военном положении», предусматривающие административное задержание до 30 суток в зоне военного положения, приняты Госдумой на заседании 17 мая во втором чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Речь идёт о задержании за нарушение запретов, установленных указами президента России.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесли на рассмотрение 16 мая. Под его действие подпадают четыре региона России — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Согласно действующему закону, в России граждан могут задержать на срок до 30 суток на основании, установленном федеральным законодательством. Теперь положение об административном задержании вынесено в новой редакции закона в отдельный подпункт.

В случае окончательного принятия поправок в закон административное задержание грозит тому, кто нарушил запреты или ограничения, установленные указами президента России на территории, на которой введено военное положение (выше перечислены четыре региона).

Также в поправками вводится такая мера, как принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не действует.