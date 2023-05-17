Дамаск, 17 мая, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Американские военные вывезли из подконтрольных курдам районов северо-востока Сирии не менее 42 цистерн с сирийской нефтью. Об этом 17 мая сообщило агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирийская нефть

Сообщается, что несколько нефтевозов под усиленной охраной направились в Ирак через контрольно-пропускной пункт «Эль-Махмудия». По данным агентства, находящуюся в них нефть добыли в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, которые контролируются морскими пехотинцами США и курдами из «Сил демократической Сирии». SANA отметило, что подобные незаконные вывозы сирийской нефти активизировались в течение нескольких последних недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сирийские власти осудили действия США во время их пребывания в республике и потребовали компенсации за ущерб. Вашингтону предъявили обвинения в разграблении природных богатств страны, и, в частности, в незаконном вывозе нефти. По утверждению сирийского Министерства иностранных дел, в Ирак и Турцию Штаты вывезли несколько крупных партий нефти, после чего потери в этом секторе составили $107,1 млрд.